اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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زلزال بقوة 5.1 يضرب جنوب غرب اليابان

الإثنين، 08 أبريل 2024 10:07 ص
زلزال بقوة 5.1 يضرب جنوب غرب اليابان مقياس ريختر ـ صورة أرشيفية
طوكيو (أ ش أ)

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الاثنين، أن زلزالا بقوة 5.1 درجة ضرب محافظة ميازاكى ومناطق أخرى فى جنوب غرب اليابان اليوم، لكن لم يصدر تحذير من حدوث تسونامى.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، وفقا لوكالة الأنباء اليابانية كيودو، أن الزلزال وقع الساعة 10:25 صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع ضحايا.

وأشارت كيودو إلى أن مركز الزلزال وقع قبالة الساحل الشرقي لشبه جزيرة أوسومي في جزيرة كيوشو الرئيسية بجنوب غرب البلاد، على عمق 39 كيلومترا، وفي الوقت ذاته لم يتم اكتشاف أي خلل في محطة سينداي للطاقة النووية في محافظة كاجوشيما، وفقا لشركة كيوشو للطاقة الكهربائية المشغلة.







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اخبار اليابان




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