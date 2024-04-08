اليوم السابع
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الإثنين، 08 أبريل 2024 09:12 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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روسيا: الدفاع الجوى يدمر 15 مسيرة أوكرانية فوق منطقتى بيلجورود وبريانسك

الإثنين، 08 أبريل 2024 08:00 ص
روسيا: الدفاع الجوى يدمر 15 مسيرة أوكرانية فوق منطقتى بيلجورود وبريانسك الحرب الروسية الأوكرانية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إن أنظمة الدفاع الجوى الروسية اعترضت ودمرت 15 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق منطقتى بيلجورود وبريانسك الحدوديتين.


وقالت الوزراة فى بيان نقلت عنه وكالة /تاس/ الروسية "فى 7 أبريل، تم إحباط محاولة من قبل كييف لتنفيذ هجوم باستخدام طائرات بدون طيار ثابتة الجناحين على أهداف فى الاتحاد الروسي".


وأضاف البيان " اعترضت أنظمة الدفاع الجوى ودمرت 15 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق منطقتى بيلجورود (12 طائرة بدون طيار) وبريانسك (3 طائرات بدون طيار)".


وأشار البيان إلى أن أنظمة الدفاع الجوى الروسية دمرت أربع طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقة بيلجورود الحدودية.


وقال "فى 7 أبريل، تم إحباط محاولة أخرى من قبل كييف لتنفيذ هجوم باستخدام طائرات بدون طيار ثابتة الجناحين على أهداف فى الاتحاد الروسي. أنظمة الدفاع الجوى اعترضت ودمرت أربع طائرات بدون طيار أوكرانية فوق منطقة بيلجورود".







روسيا

أوكرانيا

كييف

موسكو

طائرات مسيرة



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