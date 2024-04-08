اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 أبريل 2024 01:35 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

رفع حالة الطوارئ فى اليونان بعد اندلاع حرائق غابات فى بعض مناطق البلاد

الإثنين، 08 أبريل 2024 01:00 ص
رفع حالة الطوارئ فى اليونان بعد اندلاع حرائق غابات فى بعض مناطق البلاد حرائق الغابات
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت السلطات فى اليونان حالة الطوارئ للمستوى الرابع عالى المخاطر بسبب اندلاع حرائق الغابات فى بعض مناطق البلاد.

وذكرت وزارة الأزمات المناخية والحماية المدنية اليونانية -فى بيان صحفى حسبما ذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية، أن 71 حريقا فى المناطق الزراعية وغابات فى جميع أنحاء البلاد اندلعت خلال 12 ساعة.

يذكر أن حرائق الغابات فى اليونان تعد أمرا منتشرا هناك، حيث دمر حريق غابات فى شمال شرق اليونان والذى استمر لمدة 11 يوما منطقة كبيرة وأودى بحياة 20 شخصا العام الماضي.







حرائق الغابات

اليونان

أخبار اليونان

طوارئ



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة