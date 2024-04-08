اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 أبريل 2024 05:25 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

دعاء اليوم التاسع والعشرين من رمضان.. اللهم ارزقنى ليلة القدر وصير لى كل عسر إلى يسر

الإثنين، 08 أبريل 2024 04:00 ص
دعاء اليوم التاسع والعشرين من رمضان.. اللهم ارزقنى ليلة القدر وصير لى كل عسر إلى يسر دعاء - خشوع
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع" مجموعة من الأدعية المستحبة فى شهر رمضان المبارك، والتى ثبت صحتها عن الصحابة والتابعين، بالتزامن مع أيام رمضان المبارك، حيث أكد النبى "صلى الله عليه وسلم" على أهمية الدعاء فى كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر عظيم.

وإليكم دعاء اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان: "عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِى صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ ارْزُقْنِى لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَ صَيِّرْ لِى كُلَّ عُسْرٍ إِلَى يُسْرٍ، وَ اقْبَلْ مَعَاذِيرِى وَ حُطَّ عَنِّى الْوِزْرَ، يَا رَحِيماً بِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ". ثواب الدعاء "مَنْ دَعَا بِهِ بُنِى لَهُ أَلْفُ مَدِينَةٍ فِى الْجَنَّةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الزُّمُرُّدِ وَ اللُّؤْلُؤِ ".


 







دعاء اليوم التاسع والعشرين من رمضان

دعاء 29 رمضان

دعاء رمضان ختم القران



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة