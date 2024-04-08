دخول 328 شاحنة مساعدات غذائية إلى قطاع غزة عبر منفذى رفح وكرم أبو سالم

شمال سيناء محمد حسين

كشفت بيانات حركة العبور من منفذى رفح وكرم أبو سالم بمحافظة شمال سيناء اليوم الإثنين 8 إبريل، حتى الآن دخول 44 شاحنة من شاحنات المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح، فيما بلغ عدد شاحنات المساعدات الغذائية التى دخلت قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم 284 شاحنة، ليصل إجمالى شاحنات المساعدات من معبرى رفح وكرم أبو سالم حتى الآن وصل إلى 328 شاحنة.



فيما تم إدخال 6 شاحنات غاز إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح، وبلغ عدد المصابين الذين استقبلتهم مصر اليوم وحتى الآن عبر منفذ رفح 15 مصابا.



ويواصل معبر رفح البرى بين مصر وفلسطين، استقبال دخول شاحنات من الجانب المصرى لقطاع غزة قادمة من مصر تنقل مساعدات ومواد إغاثية وبضائع فى طريقها لقطاع غزة، واستقبال جرحى ومصابين قادمين من قطاع غزة للعلاج بالمستشفيات المصرية، ومسافرين وطلبة يدرسون خارج غزة.

