ختام اللقطات المميزة فى الدورات الرمضانية بين نجوم الأهلى والزمالك بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

تستمر محافظة الدقهلية، في الظهور بالشكل المميز خلال شهر رمضان المعظم، من خلال الدورات الرمضانية واللقطات المميزة، التي جعلتها تتصدر المشهد.

وتصدرت اللقطات في الدورات الرمضانية الترتد عبر وسائا الإعلام، ووسائل التواصل الإجتماعي، من خلال عدد من اللقطات المميزة، ابرزهم تصدر جائزة "دكر البط" لافضل لاعب في المباراة في دورة السبع الرمضانية بمدينة دكرنس

واختتمت اليوم الدورات الرمضانية في مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، بمشهد بارز وهو حضور قدامي منتخب مصر وناديي الأهلي والزمالك، وسط تفاعل كبير من المواطنين

استقبل أهالي المدينة اللاعبين القدامي بالطبل البلدي والمزمار، في أجواء مبهجه في ختام دورة شهداء نبروه والتي اقيمت داخل المدرسة الثانوية الصناعية بالمدينة، حيث حضر عدد من اللاعبين القدامي مثل :طارق يحيي، بشير التابعي، اسامة نبيه، عبدالستار صبري، هادي خشبة، ياسر ريان، احمد بلال، أحمد ايوب. تامر عبدالحميد

وتقاسم الفريقان نتيجة اللقاء بهدفين لكل فريق، وسط تفاعل كبير من الجمهور والذي اعتلي اسطح المنازل والمدرسة من شدة الزحام



أثناء حضور اللاعبين



استقبال اللاعبين في نهائي دورة رمضانية بالدقهلية



جانب من اللقاء