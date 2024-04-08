حفل إفطار الشرقيون للتنمية العمرانية بحضور شخصيات عامة.. وكلمة وفاء في حق رجل الصناعة الوطنى محمد فريد خميس

نظمت شركة الشرقيون للتنمية العمرانية «OUD» حفل إفطار سنوي ، في أحد فنادق القاهرة، وذلك في إطار حرصها على تعزيز الترابط بين موظفيها والتعبير عن التقدير لجهودهم خلال العام.

وشهد حفل الإفطار حضور قيادات شركة الشرقيون للتنمية العمرانية «OUD»، الأستاذ جمال حلمي، الرئيس التنفيذي لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية، والدكتور شادي الزيات المدير التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة الشرقيون للتنمية العمرانية، والدكتور كريم سالم، والدكتور علي متولي رئيس قطاع العلاقات العامة والدولية، بالشركة والأستاذ عمرو صابر العضو المنتدب للشؤن القانونية، والأستاذ أحمد شندي رئيس القطاع المالي، والأستاذ محمود فرحات رئيس قطاع التسويق، والأستاذ محمد العطار رئيس قطاع الموارد البشرية، والمهندس محمد إبراهيم رئيس القطاع الهندسي بالشركة.

كما حضر عدد من الشخصيات العامة أبرزهم، أحمد المسلماني المستشار الإعلامي الأسبق لرئيس الجمهورية، والنائب أحمد علي، والمستشار أحمد عبد الحكم، رئيس محكمة أمن الدولة العليا، والكاتب الصحفي محمود سعد الدين رئيس تحرير موقع بصراحة الإخباري.

وقال الدكتور شادي الزيات، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة شركات الشرقيون للتنمية العمرانية «OUD»، إن الشركة تحرص على تنظيم حفل الإفطار السنوي بشكل مستمر، استكمالاً لمسيرة الراحل محمد فريد خميس رجل الصناعة الوطنى ، مشيراً إلى أن الشركة ستعود بقوة خلال الفترة المقبلة بعد استعادة كوادرها مرة أخرى، وعلينا استغلال موارد الشركة بشكل جيد

وأكد الدكتور شادى الزيات أن قوة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية في ترابط كل العاملين بها وحلمهم الدائم لتحقيق النجاحات الفترة المقبلة مؤكدا ان عام 2025 سيشهد انطلاقة كبرى للشركة وتطوير جاد يعود بالإيجاب على مبيعات الشركة وانتشارها ، خاصة أن الشرقيون للتنمية العمرانية من أكبر الشركات في مصر التي تمتلك محفظة عقارية كبيرة جدا

فيما قال الأستاذ جمال حلمي، الرئيس التنفيذي لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية، أن شركة الشرقيون للتنمية العمرانية واحدة من أهم الشركات العقارية في مصر ، ولديها مشروعات في مواقع مختلفة ، وخلال الفترة الماضية وقعت الشركة بروتوكولات تعاون واتفاق مع شركات هامة لإدارة عدد من الأصول من بينها تعاقد تعاقدت شركة الشرقيون للتنمية العمرانية «OUD» مع شركة «Park 85» العاملة في مجال إدارة المولات والمشروعات، وذلك لإدارة مول «البارون» الواقع على الطريق الدائري بالقاهرة

وأضاف الأستاذ جمال حلمى إنه تم توقيع بروتوكول تعاون أيضا بين الشرقيون للتنمية العمرانية مع شركة «Swisstouches» السويسرية لإدارة الفنادق، وذلك لإدارة فندق «كابانا» في مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، المملوك لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية إحدى شركات النساجون الشرقيون.

فيما قال الدكتور علي متولي رئيس قطاع العلاقات العامة والدولية ، أن الشركة من أكبر الشركات العقارية الموجودة في السوق المصري وأنهم سائرون على نهج مؤسسها محمد فريد خميس رجل الصناعة الوطنى كما أن الشركة تتفق مع توجهات الدولة نحو خطط التنمية المستدامة والبناء والتعمير

وقال الدكتور على متولى :" اللى خلف ممتش .. والشركة حاليا تسير بتوجيهات محمد محمد فريد خميس والذي يؤمن بالشباب ويمنح الفرص للجميع من أجل تحقيق النجاحات ، ويبعث الأمل ويزرع التحدى لدى كل العاملين بالشركة بمختلف مناصبهم لإيمانه الشديد بأن قوة ونجاح الشركة في حالة الانسجام والترابط بين الجميع فيها "

وخلال حفل الإفطار ، طلب الدكتور على متولى من جميع الحضور ، الوقوف دقيقة حداد على روح رجل الصناعة الوطنى والملهم الأستاذ محمد فريد خميس ، عرفانا لدوره في الصناعة ودوره في تأسيس امبراطورية صناعية كبيرة حققت نجاح واسع

وكانت الشرقيون للتنمية العمرانية قد وقعت قبل يومين في خطوة جديدة للتطوير التعاقد مع شركة "سويس تاتشس السويسرية " لتطوير وإدارة وتشغيل فندق سياحي بمرسي علم ، كما وقعت الشركة ايضا اتفاق مع شركة " بارك 85" لتطوير وتشغيل مول البارون بالمعادي بمحافظة القاهرة .

وتنفذ شركة الشرقيون عدد من المشروعات الكبرى، مثل مشروع «اذادير» بالقاهرة الجديدة و«هليوبوليس هيلز» بمدينة العبور ومشروع «كابانا» بمرسى علم، بالإضافة إلي مشروع «متانجي» السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويتخطى حجم استثمارات شركة الشرقيون للتنمية العمرانية 3.1 مليار دولار بالسوق المصري من خلال 25 مشروعاً متنوعاً تم تنفيذها ما بين السكني والخدمي والسياحي والصناعي والزراعي حيث تمتلك الشركة أكبر محفظة أراضي بمختلف المناطق داخل القاهرة وخارجها.



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