حدث فى 29 رمضان.. عقبة بن نافع يأمر ببناءِ مدينة القيروان

كتب لؤى على

شهر رمضان شهر الخير والبركات، نتناول طوال هذا الشهر الفضيل أبرز الأحداث التاريخية والإسلامية التى وقعت فى كل يوم من أيام.



2هـ - فُرضت زكاة الفطر، وفرضت الزكاة ذات الأنصبة، وشُرعت صلاة العيد، وكان الأمر بالجهاد.



48هـ - عقبة بن نافع يأمر ببناءِ مدينة القيروان لتكون حصنًا منيعًا للمسلمين ضد اعتداءات الروم.



384هـ - قوات دولة الأندلس الأموية تشّن هجوماً على طنجة شمال المغرب، في محاولة من الخليفة الأموي الحكم المستنصر بالله للاحتفاظ بالقواعد المغربية المطلّة على المضيق، مثل سبتة وطنجة، وذلك لإبعاد خطر الفاطميين عن دولة الأندلس الأموية.



386هـ - الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله يدخل مدينة القاهرة في موكب حافل وبين يديه الأعلام والبنود والعساكر ونودي في البلد باستحلال دم من خالف بيعته.