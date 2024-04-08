جامعة بنها تطلق مسابقة "الحلول الابتكارية لتحقيق التنمية المستدامة"

القليوبية ـ إبراهيم سالم

أعلنت جامعة بنها، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، والدكتور السيد فودة نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن انطلاق مسابقة "الحلول الابتكارية لتحقيق التنمية المستدامة"، والتي ينظمها مركز الابتكار وريادة الأعمال بالتعاون مع وحدة التنمية المستدامة.

وتأتى المسابقة انطلاقا من حرص جامعة بنها على تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة واستخدام استراتيجيات متطورة ومستدامة للحفاظ على البيئة، والارتقاء بجودة الحياة، والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الموارد.

وكشفت جامعة بنها، في بيان لها، أنه تهدف المسابقة إلى اختيار أفضل فكرة ذات نتائج تطبيقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقدم جائزة مالية قدرها 5 آلاف جنيه مصري لكل محور من المسابقة تقدم للفكرة الفائزة بإجمالي (50 ألف جنيه مصري) وذلك في عدد 10 تحديات، وتستمر المسابقة لمدة 4 أسابيع من تاريخ الإعلان، وعلى من يرغب بالمشاركة ملئ نموذج الاستمارة التالي: https://forms.gle/znh1Ju8DpdU2sWW5A

التحديات المطروحة للمسابقة هي:

- مشاكل تلوث الهواء ومستوى جودته.

- تأثير التغيرات المناخية على الإنتاج الحيواني والإنتاج الزراعي.

- تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

- منظومة النظافة والتعامل مع المخلفات وإعادة تدويرها.

- تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية وإيجاد حلول تكنولوجية لها.

- التحول للمدن الخضراء المستدامة والتصاميم الصديقة للبيئة.

- حلول مقترحة للتعامل مع الاحتباس الحراري وارتفاع درجات حرارة الجو وتحجيمها.

- حلول تكنولوجية لحل مشكلات الحرف التراثية والصناعات اليدوية التقليدية.

- مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.

- تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.