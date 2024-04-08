تعيين الدكتور عمرو الدخاخنى مديرا عاما لمستشفيات جامعة بنها

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، صدور قرار وزاري بتجديد تعيين الدكتور عمرو محمد صلاح الدين الدخاخنى مديرا عاما لمستشفيات جامعة بنها لمدة 3 سنوات.

ووجه رئيس جامعة بنها، التهنئة لمدير عام المستشفيات الجامعية، متمنيا له دوام التوفيق والسداد فى مهام منصبه داخل الجامعة.

وتولي الدكتور عمرو الدخاخني منصب المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، منذ عام 2021، حيث أجرى بها تطويرا شمل كافة الأقسام والقطاعات، وكذلك تطوير شبكة الأكسيجين، ومنظومة الإطفاء، ومنظومة المراقبة، وتم زيادة عدد الأسرة بشكل كبير في الأقسام الداخلية بالمستشفي، مما أدى إلى استيعاب أكبر عدد ممكن من المرضي المترددين علي المستشفي.