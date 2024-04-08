تعرف على معبد بنى حسن بالمنيا.. قبلة السياحة الأجنبية والداخلية

المنيا – حسن عبد الغفار

نرصد لكم خلال شهر رمضان المبارك، سلسلة معابد ومقابر تاريخية حول مصر، فى خدمة للقراء لمعرفة تاريخ الأجداد وتفاصيل وقصة كل معبد من المعابد العظيمة التى بناها ملوك الأسر المصرية القديمة، وأصبحت مزارات أثرية عالمية يزورها السياح القادمين من مختلف دول العالم للاستمتاع بتلك القصص الشيقة من داخل المعابد.

وتأتى الحلقة من حلقات المعابد والمقابر التاريخية فى مصر، فى محافظة المنيا حيث تعد منطقة بنى حسن الشروق بمركز أبوقرقاص، إحدى أهم المناطق الأثرية بمحافظة المنيا، والتى تحكى تاريخا عظيما لحقبة من الزمن فى عهد الدولة الوسطى، وتبعد منطقة بنى حسن الشروق حوالى 3 كم شرق مدينة أبو قرقاص، وتستقبل المنطقة سياحة من مختلف الجنسيات ويوجد بالمنطقة العديد من المقابر، وقد غطيت جدران المقابر بطبقه من الجص لتسهيل التصوير والرسم للحياة اليومية للمصري القديم وازدهار الحياة الثقافية والاجتماعية والفنية وكذلك الرخاء الاقتصادي فى عهد الدوله الوسطى.

وتلك المنطقة تابعة لأحد أقاليم مصر العليا وهو الإقليم السادس عشر "إقليم الوعل الجبلي"، وتقع مقابر بني حسن الشروق شرق النيل 277 كم جنوب القاهرة و23كم جنوب مدبنة المنيا، وقد قام بالحفائر بمنطقة بنى حسن (نيوبري) سنة 1892 ويصل عدد مقابر بني حسن الشروق إلى 39 مقبرة وبها الجبانة الكبرى التي تضم مقابر المواطنين والاتباع عددها 1000 مقبرة عبارة عن سلسلة طويلة من المقابر المنحوتة في الصخر تمتد لبضعة أميال على طول واجهة الهضاب على الشاطئ الشرقي للنيل.

وتعد المقابر الأكثر اهتماما وشهرة بالمنطقة مقابر إقليم الوعل وعددها 39 مقبرة من عصر الانتقال الأول زمن الأسرتين التاسعة والعاشرة، مقابر الدولة الوسطي يتبقى منها 12 مقبرة منها 8 مقابر هي الأهم وهي لحكام الأقاليم منها مقبرة لابن أمير مدينة خوفو، وأخرى لكاتب ملكي ومقبرة خنوم حتب.

وتحكى تلك المقابر فى المنطقة رحلة الحج إلي أبيدوس والصيد بجميع أنواعه (صيد البراري)، إضافة إلى أننا نجد بالمنطقة أن المصري القديم مارس أنواع الرياضات المختلفة، وكانت تقام لها المسابقات، كما نري موكب جنائزي يمثل راقصات وألعاب إيقاعية تؤدي على أنغام الموسيقي، كما يوجد مباني قديمة تعرف باسم خرائب بني حسن، وتوجد مقابر النبلاء بالمجموعة الشمالية، ومقابر بني حسن من أهم المناطق الأثرية المصرية وهي أول مقابر تناولت الرياضة وألعاب القوى والصيد.



مقابر المنيا تحكى رحلة الحج الي ابيدوس والصيد بجميع انواعه وانواع الرياضات المختلفه



مقابر بنى حسن بالمنيا قبلة السياحة الاجنبية والداخلية