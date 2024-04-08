تعرف على الفرق بين اللايف كوتش والمعالج النفسي من وحى مسلسل صدفة

كتب حسام الشقويرى

لجأت بطلة مسلسل صدفة الفنانة ريهام حجاج الى خدمات اللايف كوتش فى الحلقة الثامنة والعشرين، فى هذا التقرير نتعرف على الفرق بين عمل اللايف كوتش والمعالج النفسى؟

قال الدكتور عصام درويش استشارى الأمراض النفسية والعصبية إن المعالج النفسي دارس لعلم النفس، ويقوم بتخصيص موضوع دراسته العليا فيه، بينما اللايف كوتش غير دارس للطب أو لعلم النفس، وربما يكون حاصلاً على بعض الدورات التدريبية، أو ربما يعتمد على خبراته الحياتية فقط.

وأضاف درويش في تصريح لـ "اليوم السابع" أنه لا يمكن للمعالج النفسي مزاولة مهنته دون الحصول على ترخيص واعتماد قانوني من الدولة، بينما لا يخضع اللايف كوتش لتلك القوانين، ويلتزم الأخصائي النفسي التزامًا كاملاً بأخلاقيات المهنة، بما في ذلك الحفاظ على سرية المريض، أما اللايف كوتش فلا يوجد ميثاق معين يلتزم به، الأمر يخضع لضميره الشخصي فقط.

ويمكن للايف كوتش أن يقدم لك النصائح ويضع لك الاستراتيجيات، التي تساعدك على التخلص من السلوكيات التي قد تمثل عائقاً في طريقك، أو تتسبب في اضطراب علاقاتك الاجتماعية أو العملية، بينما يقوم المعالج النفسي بمساعدتك على تعديل سلوكياتك، ويقدم لك تفسيراً تحليلياً عن أسباب هذا السلوك الذي يزعجك، كجزء من خطة العلاج بالتعاون مع الطبيب النفسى

ومن جانبه أكد الدكتور محمد حمودة استشاري الطب النفسي بكلية الطب جامعة الأزهر، أن القانون لا يسمح لأى شخص بممارسة العلاج النفسى إلا الطبيب النفسى أو المعالج النفسى، وما يسمى بـ"اللايف كوتش" غير مسموح له بتقديم أى مشورة أو علاج نفسى بأى شكل من الأشكال، وهو شخص غير مختص ولا يحاسب قانونا واذا ارتكب أى انتهاك فهو غير مسئول