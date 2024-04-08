تعرف على أماكن ساحات صلاة عيد الفطر بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد

بورسعيد محمد فرج

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إنه في إطار استعدادات محافظة بورسعيد لاستقبال عيد الفطر المبارك، فأنه تم الانتهاء من تجهيز 11 ساحة بالمساجد الكبرى للصلاة بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد، وهى كالآتى:

ساحة مسجد السلام بحي الشرق، وساحة مسجد الشيخ زايد بالحي الإماراتي، وساحة المسجد الكبير بمدينة بورفؤاد، وساحة المعمورة بطرح البحر، وساحة مسجد التوحيد بحي الزهور، وساحة مسجد الرزاق بالزهور، وساحة مسجد السيدة زينب ببنك الإسكان، وساحة مسجد حمدي تمام بطرح البحر، وساحة مسجد الحسين بحي المناخ، وساحة مسجد الحرمين بالتصنيع بحي الضواحي، وساحة مسجد الشبان المسلمين.

ومن جانبه أكد المحافظ بأنه سيتم السماح بفتح المساجد والساحات قبل الصلاة بنصف ساعة، لاستقبال المصلين وأسرهم، وسط أجواء الفرحة بالعيد.

ووجه محافظ بورسعيد التهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك داعيا المولي عز وجل ان يعيده علي الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.



