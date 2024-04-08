تجريد وتسوية الطرق والشوارع بقرى البدرشين استعدادا لعيد الفطر.. صور

كتبت – مرام محمد

رفع مركز ومدينة البدرشين بمحافظة الجيزة درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك بتكثيف حملات النظافة والإشغالات، والمتابعة الميدانية اليومية للشارع لرصد أى مخالفات وإزالتها على الفور، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ويواصل المركز تحت إشراف محمود زين شنب أعمال تجريد وتسوية ورفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية بالقرى، إذ بدأ المركز أعمال تمهيد وتسوية الطرق والشوارع بقرى (دهشور، ومنشأة دهشور، وأبو رجوان القبلي).

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على ضرورة تكثيف أعمال النظافة وعدم السماح بوجود أية إشغالات مع الاستمرار في جهود رفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة اليومية من القرى والمراكز والمدن والأحياء، موجهًا بتجهيز ساحات صلاة عيد الفطر على الوجه الأكمل وإزالة كافة المظاهر السلبية.

ونبه محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن برفع كفاءة وتأهيل محيط المساجد والساحات وتكثيف أعمال النظافة بمحيطها ومنع الإشغالات والتعديات ورفع أية مخلفات بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل.



تجريد وتسوية الطرق والشوارع بقرى البدرشين



تجريد وتسوية الطرق والشوارع بقرى البدرشين