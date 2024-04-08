اليوم السابع
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بشير التابعى: الناس عايزين محمد صلاح يلعب مع مصر زى ليفربول وده مستحيل

الإثنين، 08 أبريل 2024 08:02 م
بشير التابعى: الناس عايزين محمد صلاح يلعب مع مصر زى ليفربول وده مستحيل بشير التابعى
الدقهليه شريف الديب

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أكد الكابتن بشير التابعي لاعب نادى الزمالك السابق، أن مشكلة الكابتن محمد صلاح أن كل الناس عايزين صلاح يلعب فى المنتخب مثل ما بيلعب مع ليفربول، وهذا مستحيل.

وأضاف بشير خلال تصريحات صحفية، على هامش مشاركته فى دورة رمضانية بمحافظة الدقهلية بين قدمي النادي الأهلي والزمالك،  أن صلاح لا يصدر مشاكل ولكن يتم تصدير المشاكل له، وصلاح معروف عنه أنه إنسان لا يتكلم، ولو سألت أي أحد فى الشارع هيقولك نفس الكلام، وللأسف المسئولين شايفين المشكلة بتكبر ولا أحد يتدخل فيها.

وتابع بشير: "أنا قلت من قبل اللي يجيب سيرة صلاح لازم يتحبس"، وأضاف أن السبب فى التعصب بين جماهير الأهلي والزمالك هو الإعلام، وأنا كنت فى نادي الزمالك كنت أشعر أن الإعلام يكيل بمكيالين.







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