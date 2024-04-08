بدون متهم.. سر مقتل عجوز بعد التعدى عليها فى إمبابة

إعداد أحمد حسني

لكل جريمة متهم يقوم بها مهما صغرت أو كبرت، لكن في حقيقة الأمر أن هناك بعض القضايا خالفت هذه القاعدة ووقعت الجريمة ولم يٌكشف عن الجاني أو المتهم.

حلقات جديد يقدمها اليوم السابع على مدار 30 يوما في شهر رمضان الكريم، يناقش فيها أبرز القضايا التي قيدت "ضد مجهول" ولم يستدل فيها على متهم رغم مرور أعوام عديدة على ارتكابها.

-مقتل مسنة إمبابة

قضية جديدة أثارت موجة من الغضب والخوف بين أهالى إمبابة بالجيزة، بعد أن استيقظ الأهالى على جثة "عجوز" ملقاة داخل شقتها بذلك الحى الشعبى.

وكشفت التحريات، أن من قتل المجنى عليها كان بدافع السرقة، وأنه اغتصبها عقب قتلها، دون أن يترك أى دلائل وراء جريمته.

القضية أثارت رعب الأهالى، خاصة وأن المجنى عليه قد تجاوزت 60 من عمرها، خاصة وليس لها أى أعداء نظراً لحس خلقها مع الجميع.