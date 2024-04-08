المجرم الصغير.. قصة طفل قتل صديقته في عمر 6 سنوات أثناء تقليد لعبة المصارعين

كتب - أحمد عبد الهادى

يعرض اليوم السابع من خلال سلسة حلقات تقدمها لقرائها في شهر رمضان الكريم بعنوان" المجرم الصغير"، والتي توضح عددا من الجرائم الغريبة التي إرتكبت علي يد أطفال، وأصبحت تملأ صفحات الحوادث اليومية بمختلف أنحاء العالم، وغيرها من جرائم قتل وسرقة ونصب، ونادراً ما تحتوى هذه الصفحات على جرائم غريبة ومثيرة قد لا يصدقها القارئ أو تخطر بباله.

وفى حلقة اليوم نستعرض، قصة ليونيل تايت 30 يناير 1987، الذي كان يلعب مع فتاة تدعى تيفاني تبلغ من العمر 6 سنوات في منزله ، وكانت اللعبة تقليد للمصارعين المحترفين و كانت امه في الطابق العلوي ، حيث قالت انها سمعت بعض الصراخ للاطفال و ظنت بأنهم يلعبون فقط ولكن بعد 45 دقيقة ذهب ليونيل لأمه واخبرها بأن تيفاني لا تتنفس، إتضح بعد ذلك ان تيفاني تعرضت لضربات قوية وكسور في الجمجمة والاضلاع وتورم في الدماغ، حكم على ليونيل بالسجن مدى الحياة ولكن تم نقض الحكم بحقه على اساس انه لم تتح له حضور جلسة إستماع الكفاءة العقلية حيث افرج عنه في عام 2004 تحت المراقبة لمدة 10 سنوات.