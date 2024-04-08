الكويت.. مرسوم أميرى بتعيين 5 محافظين جدد لمحافظات بينهم فروانية والعاصمة

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أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مرسوما أميريا بتعيين خمسة محافظين لكل من محافظات الفروانية والعاصمة ومبارك الكبير والأحمدى والجهراء.

وجاء نص المرسوم الأميرى أنه وبعد الاطلاع على الدستور وعلى قرار مجلس الوزراء بتحديد الوزير المختص فى شأن نظام المحافظات، وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتى وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا أولا تعيين بدرجة وزير لمدة أربع سنوات كل من عذبى ناصر العذبى الصباح محافظا لمحافظة الفروانية وعبدالله سالم العلى الصباح محافظا لمحافظة العاصمة، وصباح بدر صباح السالم الصباح محافظا لمحافظة مبارك الكبير، وحمد سالم الحمود الصباح محافظا لمحافظة الأحمدى، وحمد جاسم محمد محيسن الحبشى محافظا لمحافظة الجهراء.



مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر فى الجريدة الرسمية.