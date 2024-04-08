القبض على عصابة تسرق المساكن فى جنوب الجيزة

كتب ـ محمود عبدالراضى - سليم على

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط (عاطلان – مقيمان بدائرة مركز شرطة أطفيح) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى إرتكاب وقائع سرقات عدادات المياه متخذان من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما (8) وقائع ، وأرشدا عن المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية" (تاجر خردة "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة المركز) أمكن ضبطه والمسروقات.

وأسفرت الجهود عن ضبط (عنصرين إجراميين مقيمان بدائرة مركز شرطة أطفيح) لتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى سرقة (المساكن)، متخذان من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى ، وبحوزتهما (2 فرد محلى وطلقتان) .. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما عدد (4) وقائع ، وأرشدا عن المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية" (تاجر خردة – مقيم بدائرة المركز) أمكن ضبطه والمسروقات .

ونجحت الجهود في ضبط (عامل بشركة منظفات ، مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق) لقيامه بسرقة (مبلغ مالى) من داخل الشركة محل عمله ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه داخل منزله .

وتبلغ لقسم ثالث أكتوبر بأمن الجيزة من (مقدم برنامج وتاجر سيارات سن 39 مقيم بدائرة قسم الأهرام ) أنه حال قيادته سيارته الملاكي وخروجه من مدينة الإنتاج الإعلامي لطريق الواحات دائرة القسم قام كل من : 1- نجل عم الـمُبلغ / بدون عمل سن 26 مقيم بدائرة قسم دار السلام بالقاهرة وصديقي الأول : 2- سائق سن 28 0 3- ممرض أسنان سن 21 .. مقيمان دار السلام بالقاهرة 0 بإستيقافه وإفتعلوا معه مشاجرة وقام الأول بالتعدي عليه بالضرب بالأيدى وإستولوا على السيارة وبداخلها هاتفه المحمول ووعلل ذلك لخلافات مالية بينه والأول ( قيام المبلغ ببيع سيارة ملاكي للأول بمبلغ 350 ألف جنيه منذ 3 شهور وعقب إكتشاف الأول بأن السيارة بها أعطال ولكونها مجمعة نصفين وطلب إسترداد مبلغ 50 ألف جنيه من الـمُبلغ إلا أنه رفض).

وباستهداف المتهمين بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة أمكن ضبطهم وبحوزتهم سيارة ملاكي ملك الأول والمستخدمة فـي الواقعة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وأرشد الأول عن (السيارة ، الهاتف المحمول ) المستولى عليهما.