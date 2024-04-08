الفواكه الطازجة تتصدر قائمة السلع الأعلى تصديرا في شهر يناير الماضي

كتب مدحت عادل

كشفت بيانات نشرة التجارة الخارجية لشهر يناير الماضي، قائمة المجموعات السلعية التي ارتفعت صادراتها خلال هذا الشهر، مقارنة بعام 2023.

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن الفواكه الطازجه جاءت في صدارة السلع التي سجلت ارتفاعا خلال شهر يناير الماضي، حيث بلغت قيمتها 271 مليون دولار يناير الماضي، مقابل 217 مليون دولار في شهر يناير عام 2023، بنسبة زيادة بلغت نحو 24.9% ، يليها صادرات الملابس الجاهزة وبلغت قيمتها نحو 260 مليون دولار في يناير الماضي، مقابل 192 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023، بنسبة زيادة بلغت نحو 35.7٪.

وشملت القائمة أيضا صادرات مصر من العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بقيمة بلغت 136 مليون دولار في شهر يناير الماضي، مقابل نحو 98 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023، بنسبة زيادة بلغت 38.6 %، ثم صادرات مصر من اللدائن باشكالها الأولية وبلغت قيمتها نحو 132 مليون دولار في يناير الماضي، مقابل 117 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023 بنسبة زيادة بلغت نحو 12.8%.



وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن تسجيل العجز فى الميزان التجارى تراجعا ملحوظا في شهر يناير الماضي، وسجل 2.08 مليار دولار، مقابل 3.32 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق بنسبة تراجع بلغت 37.2٪.

وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 25.3٪ حيث بلغت 5.54 مليار دولار خلال شهر يناير 2024، مقابل 7.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلـك إلــى انخفاض قيمة واردات بعض السلع مثل القمح بنسبة 41.8%، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 43.6%، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 9.9%، وذرة بنسبة 15.1%.