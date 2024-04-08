السلطات الأمريكية تعتقل شخصا أشعل حريقا بمكتب سيناتور ديمقراطى بارز

وكالات

ألقت السلطات الأمريكية، القبض على رجل، أمس الأحد، بتهمة إشعال حريق خارج مكتب السيناتور الديمقراطى بيرني ساندرز في بيرلينجتون بولاية فيرمونت، وفقا لمكتب المدعي العام الأمريكي للولاية.

ودخل شانت سوجومونيان، 35 عامًا، المبنى الواقع في وسط مدينة بيرلينجتون الجمعة وتوجه إلى مكتب ساندرز في الطابق الثالث.

وقال مكتب المدعي العام الأمريكي، إن الكاميرات الأمنية سجلته وهو يرش سائلا بالقرب من الباب ويشعل النار فيه، بحسب رويترز.

أطلقت قوات الأمن الرصاص في عدة طوابق بينما غادر سوجومونيان عبر الدرج.

وقال مكتب المدعي العام الأمريكي، إنه كان هناك عدة أشخاص داخل المكتب لكن لم يصب أحد، على الرغم من أن الباب والمناطق المحيطة به تضررا بسبب الحريق.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان لدى سوجومونيان محامٍ، ولم يتسن الاتصال به للتعليق.