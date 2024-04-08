البنتاجون: نراجع النتائج الأولية للتحقيق الإسرائيلي حول استهداف عمال الإغاثة

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قالت نائبة المتحدث باسم البنتاجون سابرينا سينج إن واشنطن لا تزال تراجع النتائج الأولية للتحقيق الاسرائيلي حول استهداف عمال الاغاثة في قطاع غزة .



وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاجون - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الامريكية اليوم الاثنين - : إننا نواصل مراقبة الاوضاع في المنطقة وسنتخذ كل الخطوات اللازمة لحماية قواتنا ومصالحنا .



وأضافت : ليس لدينا خط تواصل مفتوحا مع حماس بشأن توزيع المساعدات الانسانية ، ولكن التنسيق هو مع الشركاء على الارض والمنظمات غير الحكومية العاملة هناك .



وأوضحت أنه يتم مواصلة العمل على الرصيف المؤقت على الرغم من زيادة دخول المساعدات ، كما نواصل عمليات انزال المساعدات جوا .



ومن جهة أخرى ، أكدت نائبة المتحدث باسم البنتاجون أن القوات الأمريكية لم تكن ضالعة بأي شكل من الاشكال في استهداف القنصلية الايرانية في دمشق .