اليوم السابع
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الإثنين، 08 أبريل 2024 07:51 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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البنتاجون: نراجع النتائج الأولية للتحقيق الإسرائيلي حول استهداف عمال الإغاثة

الإثنين، 08 أبريل 2024 07:04 م
البنتاجون: نراجع النتائج الأولية للتحقيق الإسرائيلي حول استهداف عمال الإغاثة البنتاجون
أ ش أ

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قالت نائبة المتحدث باسم البنتاجون سابرينا سينج إن واشنطن لا تزال تراجع النتائج الأولية للتحقيق الاسرائيلي حول استهداف عمال الاغاثة في قطاع غزة .


وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاجون - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الامريكية اليوم الاثنين - : إننا نواصل مراقبة الاوضاع في المنطقة وسنتخذ كل الخطوات اللازمة لحماية قواتنا ومصالحنا .


وأضافت : ليس لدينا خط تواصل مفتوحا مع حماس بشأن توزيع المساعدات الانسانية ، ولكن التنسيق هو مع الشركاء على الارض والمنظمات غير الحكومية العاملة هناك .


وأوضحت أنه يتم مواصلة العمل على الرصيف المؤقت على الرغم من زيادة دخول المساعدات ، كما نواصل عمليات انزال المساعدات جوا .


ومن جهة أخرى ، أكدت نائبة المتحدث باسم البنتاجون أن القوات الأمريكية لم تكن ضالعة بأي شكل من الاشكال في استهداف القنصلية الايرانية في دمشق .







البنتاجون

وزارة الدفاع الأمريكية

الاحتلال الإسرائيلي

عمال الإغاثة فى غزة

قطاع غزة




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