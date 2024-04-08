الاحتلال يرفض استقبال وزير خارجية إسبانيا بسبب دعمه لفلسطين

فاطمة شوقى

قالت صحيفة الكونفدنثيال الإسبانية إن حكومة الاحتلال رفضت استقبال وزير خارجية إسبانيا بسبب دعم مدريد الصريح والمباشر لغزة وإعلانها الاعتراف بدولة فلسطين، ما يشير الى مدى تدهور العلاقات بين البلدين.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن البرود بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة أدى إلى اعتراض زيارة الوزير ثلاث مرات، وبالفعل، اختتم الرئيس الإسباني بيدرو سانشيز جولة في الشرق الأوسط ، وقال: إن قتل المدنيين في غزة أمر غير مقبول، وتدين الحكومة الإسبانية بشكل مستمر مقتل المدنيين فى غزة ، وهو ما يثير غضب تل أبيب .

وفي الأسابيع الأخيرة، انضمت المزيد من الأصوات للدعوة إلى وقف إطلاق النار، إلا أن مقتل سبعة متعاونين من ، المطبخ المركزي العالمي (WCK)، مما أثار المزيد من الانتقادات لتل أبيب. على سبيل المثال، قامت الولايات المتحدة وإيطاليا بتشديد خطابهما ضد إدارة بنيامين نتنياهو. حتى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وافق على قرار بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

وكان أكد ألباريس، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيتم الاتفاق عليه من قبل مجلس الوزراء، موضحا أن رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، سيشرح القرار لاحقًا للكونجرس، ودافع في الوقت نفسه عن موقف إسبانيا القيادى في هذا الشأن.

وأوضح ألباريس، في تصريحات للصحفيين ببروكسل في ختام اجتماع وزراء خارجية الناتو، أنه سيكون هناك ، قرار من مجلس الوزراء، وهو من يتخذ القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية لإسبانيا، قبل شهر يوليو المقبل، كما لقد توقع سانشيز ذلك، وفي وقت لاحق سوف يشرح الرئيس ، هذا القرار في الكونجرس.

وكانت إسبانيا واحدة من أشد المنتقدين للحرب الإسرائيلية في غزة، حيث دعا سانشيز إسرائيل مرارًا وتكرارًا إلى الموافقة على وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى القطاع.



