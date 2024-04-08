اليوم السابع
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الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب والهلال الأحمر يحذر من كارثية الأوضاع فى غزة

الإثنين، 08 أبريل 2024 01:06 م
الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب والهلال الأحمر يحذر من كارثية الأوضاع فى غزة قصف غزة
واشنطن (أ ش أ)

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حذر الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر اليوم الاثنين، من كارثية الأوضاع فى قطاع غزة خاصة فى ظل مواجهة الملايين خطر الجوع.. منددا بالحصيلة المدمرة لأمد الحرب فى غزة.

وجدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس ، حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية، إدانة المنظمة لأعمال العنف الهمجية التي أطلقت شرارة الحرب في غزة.

وطالب جيبرييسوس بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين غير أنه شدد على أن ذلك لا يبرر القصف والحصار المروع المتواصل وتدمير إسرائيل للنظام الصحي في غزة وقتل وجرح وتجويع مئات آلاف المدنيين من بينهم عمال إغاثة.

وأعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن حزنه إزاء الوفيات والإصابات الخطيرة لآلاف الأطفال في غزة .. معتبرا أنها ستظل وصمة عار على الإنسانية جمعاء، على حد قوله.







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