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الاتحاد الأوروبى: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم

الإثنين، 08 أبريل 2024 04:00 ص
الاتحاد الأوروبى: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم بوريل
وكالات

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أكد مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، أن حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم، وأن الكتلة مستعدة لتقديم الدعم، وقال بوريل إنه بمجرد الإفراج عن المحتجزين والتوصل إلى وقف لإطلاق النار يجب إجراء انتقال سياسى فى غزة فورًا.

وأكد مصدر رفيع المستوى أن هناك جهود مصرية مكثفة لتوجيه وجهات النظر للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، مشيرا إلى أن اجتماعات التفاوض بين حماس وإسرائيل مستمرة برعاية مصرية، وحضور قطرى أمريكى، موضحا أن وفد حركة حماس يُجرى اجتماعات مع مسئولى المخابرات العامة المصرية قبيل بدء المفاوضات الرباعية.


وأشار المصدر أن الهدنة المقترحة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل تشمل صفقة تبادل أسرى وآليات عودة النازحين بالقطاع، وشهدت الساعات الأخيرة اتصالات مصرية مكثفة لاستئناف مفاوضات التهدئة فى قطاع غزة.


وأوضحت المصادر، لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن القاهرة ستستضيف اجتماعات لبحث سبل استعادة الهدوء بالقطاع، كما أشارت إلى أن ويليام بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية، ومحمد بن عبد الرحمن آل ثانى، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطرى، ووفد إسرائيلى سيشاركون فى مفاوضات القاهرة بشأن التهدئة فى غزة.







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الاحتلال الإسرائيلى



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