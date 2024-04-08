الأرصاد: منخفض جوى وأمطار رعدية بالسواحل الشمالية الغربية تمتد للقاهرة مساء

كتب ـ محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تمركز المنخفض الجوى على شرق البحر المتوسط يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد .

وأضافت هيئة الأرصاد: ️تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، كما تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تقدم السحب الرعدية إلى غرب ووسط الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة.

وتابعت: أما عن شرق البلاد والقاهرة الكبرى فهى على موعد مع سقوط الأمطار خلال فترات المساء.

يشهد اليوم الإثنين، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومتوقع اليوم أمطار خفيفة قد تكون متوسطة مساء ، وأمطار متوسطة ورعدية أحيانا على جنوب الوجه البحرى، وفرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانا ورعدية على مناطق من مطروح والاسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط ، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة مساء على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من الفيوم وبنى سويف ، مع وجود نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 14، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 18، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 19.