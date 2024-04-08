اعتقال شخص بروسيا بتهمة نقل معلومات حول العملية الخاصة بأوكرانيا

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اعتقلت مديرية جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أحد سكان مدينة "دزيرجينسك" في منطقة نيجني نوفجورود على بعد 400 كم من العاصمة موسكو؛ بتهمة نقل معلومات حول طرق نقل الأسلحة إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.



وذكرت مديرية الأمن الفيدرالي- في بيان، اليوم الاثنين- "لقد أثبت التحقيق أن المشتبه به قرر إقامة تعاون سري مع المنظمات، التي تعمل ضد أمن روسيا".

وأضاف البيان: "لقد قام المعتقل بدعم من مخابرات أجنبية بنقل معلومات تكشف عن طرق نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة "، مشيرا إلى فتح قضية بتهمة الخيانة العظمى.



في المقابل.. أفادت السلطات الأوكرانية، اليوم، بأن القوات الروسية هاجمت منطقتي بيلوزيركا ونيكوبول خلال الساعات الماضية، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص.



ونقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، عن الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون القول: "في بيلوزيركا، أصيب رجل نتيجة هجوم بطائرة روسية بدون طيار".



بدوره.. قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبتروفسك، سيرهي ليساك، في بيان: "هناك جريحان في نيكوبول- فتاة تبلغ من العمر 21 عاما ورجل يبلغ من العمر 49 عاما. وهما في المستشفى في حالة متوسطة، حيث أصيبا خلال القصف الصباحي للمدينة".



يُشار إلى أن القصف أدى إلى تدمير مبنى سكني مكون من طابقين، وتضررت منازل خاصة وملحقات وسيارات، كما لحقت أضرار بمنشأة للبنية التحتية، وأصيب خط أنابيب غاز وخطوط كهرباء.