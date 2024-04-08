اعترافات لصوص الدراجات النارية في البحيرة: نفذنا 9 جرائم باستخدام سيارة نقل

كتب سليم على

أدلى 5 أشخاص باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في البحيرة، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية من المواطنين.

وكشفت تحقيقات النيابة ، أن المتهمين ل3 منهم معلومات جنائية سابقة ، وإعترفوا بإرتكابهم 9 وقائع عن طريق تتبع الضحايا وأماكن الدراجات الخاصة بهم وبعد التأكد من غياب حركة المارة بالشوارع نقوم بتحميل الدراجة على السيارة، وبالضغط عليهم أرشدوا عن الدراجات النارية المستولى عليها ، والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الوقائع.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.