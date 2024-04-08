استطلاع رأى: تقدم حزب القانون والعدالة فى الانتخابات المحلية ببولندا

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أظهر استطلاع للرأى أجرته مؤسسة "إبسوس" فى بولندا، تقدم حزب القانون والعدالة فى الانتخابات المحلية التى شهدتها البلاد قبل ساعات، وذلك بعد حصوله على أكبر عدد من أصوات الناخبين.

وذكر راديو بولندا -فى نشرته الناطقة بالإنجليزية- أن حزب القانون والعدالة حصل على 33.7 % من أصوات الناخبين، وفقا لاستطلاع آرائهم بعد خروجهم من مراكز الاقتراع.



وأضاف الراديو أن التحالف المدنى الليبرالى جاء فى المركز الثانى بعد حصوله على 31.9 % من أصوات الناخبين فى الانتخابات التى جرت فى وقت سابق الأحد، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تعلن النتائج الرسمية لهذه الانتخابات خلال الأيام المقبلة.



كانت مراكز الاقتراع فى بولندا قد فتحت أبوابها أمام الناخبين فى تمام الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلى للبلاد للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات المحلية لاختيار أعضاء المجالس المحلية ورؤساء البلديات والمدن.



ويحق لنحو 29 مليون ناخب التصويت فى الانتخابات لاختيار نحو 47 ألف عضو فى المجالس المحلية وأكثر من 2500 رئيس بلدية ومسئولين حكوميين محليين آخرين فى أنحاء البلاد المختلفة.