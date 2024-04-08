اتحاد العمال يهنئ الرئيس السيسي وشعب مصر بحلول عيد الفطر المبارك

كتبت آية دعبس

هنأ اتحاد عمال مصر برئاسة محمد جبران، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وعمال وشعب مصر والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًين الله أن يجعله عيد خير على مصرنا الغالية، وأن يحفظ الله أمتنا من قوى الشر المتربصة بنا.

وأعرب محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، عن أمنياته بأن يحمل العيد كل الأماني الطيبة لمصر وشعبها العظيم،تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مدعمين لمواصلة مسيرة البناء والتنمية على أرض مصر، وأن يُعيد الله تعالى هذه المناسبات الدينية المباركة على شعب مصر العظيم والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات."

وقال جبران في التهنئة: "ونحن إذ نستقبل عيد الفطر المبارك نستلهم منه معاني وقيم العمل والعطاء وحسن الجزاء لتكون لنا دافعاً على العمل وبذل الجهد لرفعة وطننا ومواصلة تحقيق مستهدفات التنمية والرخاء متسلحين بالإخلاص يقيناً في جزاء المولى عز وجل للمجدين والمخلصين، مبتهلين إليه أن يجعله عيد أمن وخير يعم على شعبنا العظيم".

كما هنأ اتحاد عمال مصر جميع القيادات التنفيذية والشعبية، أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال والزملاء بالنقابات العمالية وفروع الاتحاد العام لعمال مصر وجميع العاملين بمحافظات الجمهورية، وشعب مصر العظيم، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.