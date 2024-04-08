أوقاف الأقصر تعلن بيع 173 من صكوك الإطعام قبل عيد الفطر المبارك

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن جهود المديرية فى مجال صكوك الإطعام حيث تم بيع حوالى 173 صكا حتى الآن، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم، في بيان صحفى، أنه يسر مديرية أوقاف الأقصر بالإعلان عن جهودها فى بيع صكوك الإطعام حيث تم بيع ما يقرب من 173 صك، حيث شملت تلك الصكوك في إدارة أوقاف أصفون 13 صك وفى إدارة أوقاف النمسا 25 صك، وفى إدارة أوقاف إسنا تم بيع 30 صك، وفى إدارة أوقاف أرمنت تم بيع 15 صك، وفى إدارة أوقاف البياضية تم بيع 20 صك، وفى إدارة أوقاف الطود تم بيع 20 صك، وفى إدارة أوقاف حاجر كومير تم بيع 5 صكوك، وفى إدارة أوقاف القرنة تم بيع عدد 20 صك، وفى إدارة أوقاف بندر الأقصر تم بيع عدد 25 صك.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، إنه تشمل منافذ بيع صكوك الإطعام بالمديرية ما يلي:- (ديوان عام المديرية ورقم الهاتف الخاص بها 01097143996 – إدارة أوقاف بندر الأقصر 01111809941 - إدارة أوقاف البياضية 01060290586 - إدارة أوقاف الطود 01151002928 - إدارة أوقاف الزينية 01122157140 - إدارة أوقاف القرنة 01067861548 - إدارة أوقاف إسنا 01066322460 - إدارة أوقاف كومير 01014015814 - إدارة أوقاف النمسا 01134466002 - إدارة أوقاف أصفون 01151760561 - إدارة أوقاف أرمنت 01110057197 - كما يمكن طلب صك عن طريق ارسال رساله نصيه لرقم الوتساب 01062356548).