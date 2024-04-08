اليوم السابع
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أخبار 24.. وزارة الزراعة تطرح بيض المائدة بسعر 140 جنيها للكرتونة

الإثنين، 08 أبريل 2024 12:00 ص
أخبار 24.. وزارة الزراعة تطرح بيض المائدة بسعر 140 جنيها للكرتونة كرتونة بيض ارشيفية
كتب محمود طه حسين

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وزارة الزراعة

اللحوم

البقوليات

البيض

سعر كرتونة البيض بمنافذ وزارة الزراعة




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