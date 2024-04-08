أخبار 24.. وزارة الزراعة تطرح بيض المائدة بسعر 140 جنيها للكرتونة

كتب محمود طه حسين

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.

المجلس القومي للأجو: قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص لـ6000 جنيه مُلزم قانونا

وزارة الزراعة تطرح بيض المائدة للبيع بسعر 140 جنيها للكرتونة

وزارة التعليم: 24 أبريل آخر موعد لتسجيل استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات

وزارة الصحة توجة رسالة هامة للمواطنين حول كعك العيد.. اعرف التفاصيل

وزيرة التضامن: توفير خدمات متابعة تجهيزات الوحدات السكنية للفلسطينيين المقيمين بمصر

الصحة تكشف تفاصيل خطة التأمين الطبى خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك

تعرف على موعد السحور وأذان الفجر فى اليوم الـ 29 لشهر رمضان 2024

رئيس هيئة الرعاية الصحية: قدمنا 38 مليون خدمة طبية وعلاجية فى 6 محافظات

في آخر الليالي الوترية.. الجامع الأزهر يختم القرآن الكريم بالقراءات العشر