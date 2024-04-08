أخبار مصر.. الحكومة تنفى رفع أسعار السلع التموينية خلال الشهر الجارى

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى الحكومة ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة رفع أسعار السلع التموينية خلال الشهر الجاري.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الرئيس السيسى يهنئ مسلمى مصر بالخارج بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، مسلمى مصر بالخارج بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وقال الرئيس السيسي، في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى اليوم، الاثنين: إخوتي وأبنائي مسلمي مصر بالخارج، إنه لمن دواعي سروري أن أبعث اليكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله تعالي أن يجعله عيداً سعيداً مباركاً، وأن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات.. أتمني لكم النجاح والتوفيق، ولمصرنا العزيزة وشعبها العظيم المزيد من التقدم والازدهار.. وكل عام وأنتم بخير.. عيد سعيد".

الحكومة ترد على شائعة رفع أسعار السلع التموينية خلال الشهر الجارى

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة رفع أسعار السلع التموينية خلال الشهر الجاري، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع أسعار السلع التموينية خلال الشهر الجاري، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.

وزير الخارجية يؤكد وجوب امتثال إسرائيل لأحكام القانون الدولى والإنسانى

صرَّح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية، تلقى اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من "بينى وونج" وزيرة خارجية أستراليا.

وزيرة التخطيط: 96 مليار جنيه لتنفيذ 1260 مشروعًا تنمويًا بمحافظة القاهرة بخطة 23/2024

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة القاهرة لعام 23/2024 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (23/2024)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

المالية: إقبال ملحوظ على المرحلة الـ7 من مبادرة السداد النقدى الفورى لدعم المصدرين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المرحلة السابعة من مبادرة السداد النقدى الفورى لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا، انعكس فى تقدم 1400 شركة مصدرة لوزارة المالية منذ فتح باب تلقى الطلبات فى 10 مارس الماضي وحتى الآن؛ وذلك للانضمام للمبادرة وصرف «المساندة التصديرية»؛ بما يتسق مع سلسلة النجاحات التي حققتها وزارة المالية بمبادراتها السابقة لسداد متأخرات دعم المصدرين، التى تسهم فى توفير السيولة النقدية الكافية، للتعامل المرن مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.

معهد الفلك: صلاة عيد الفطر فى القاهرة الساعة 5:59 والجيزة 5:58 صباحًا

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك ستكون في القاهرة الساعة 5:59 صباحًا، أما الجيزة ستكون الساعة 5:58 وفي الإسكندرية الساعة 6:02، طبقًا للحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد.

موعد تقييم صفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى فى المهام الأدائية.. تفاصيل

حددت المديريات التعليمية مواعيد تقييم الطلاب فى الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي فى المهام الأدائية، موضحة أنه يتم تقييم التلاميذ فى الفصل الدراسي الثاني فى المهام الأدائية بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك، أى فى النصف الثانى من شهر أبريل الجارى، حيث يتم تقييم المهام الأدائية فى مواد التربية الدينية والدراسات والرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم والمهارات المهنية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات واللغة العربية.

السكة الحديد تواصل تشغيل القطارات الإضافية.. اعرف المواعيد

تواصل هيئة السكة الحديد، تشغيل القطارات الإضافية يوميا طوال إجازة عيد الفطر، بإجمالى 140 قطارا، وذلك بجانب القطارات الاعتيادية بالتزامن مع الإقبال الكبير على حجز تذاكر السفر على خطوط السكة الحديد.

محافظ القاهرة: أى محاولة بناء مخالف خلال إجازة العيد ستقابل بمنتهى الحزم

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن أى محاولة لاستغلال إجازة عيد الفطر المبارك للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم وستعرض صاحبها لإجراء قانونى حاسم ورادع.

محافظة الجيزة: فتح مصليات السيدات بالمساجد الكبرى لأداء صلاة عيد الفطر

ترأس اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة للوقوف على استعدادات الأحياء والمراكز والمدن والمديريات لاستقبال عيد الفطر المبارك.

الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أمطار متفاوتة الشدة اليوم على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

سعر جرام الذهب يسجل 3200 جنيه لعيار 21 بمستهل تعاملات اليوم

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 8أبريل 2024، وسجل الجرام عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3200 جنيه مع ارتفاع السعر العالمي للذهب إلي مستويات فوق 2330 دولار بختام التعاملات الأسبوعية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3657 جنيها.

عيار 21 يسجل 3200 جنيه.

عيار 18 يسجل 2743 جنيها.

عيار 14 يسجل 2311 جنيها.

الجنيه الذهب 25600 جنيه.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام إنبى.. رضا سليم وأبو علي وموديست فى الهجوم

يواجه الأهلى نظيره إنبى فى العاشرة مساء اليوم الاثنين، باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري المصري.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام انبى مكون من:

حراسة المرمى : مصطفى شوبير

خط الدفاع : كريم الدبيس - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق

خط الوسط :محمد مجدي "أفشة" - مروان عطية - عمرو السولية

خط الهجوم : رضا سليم - وسام أبو علي - موديست