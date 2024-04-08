أحوال شخصية تحت الميكروسكوب.. ما هى الشروط الواجب توافرها لصحة عقد الزواج؟

كتبت أسماء شلبى

كوارث يرتكبها بعض الأزواج والزوجات من أخفاء "زواج سابق، وأمراض مزمنة لا علاج لها، ملاحقة بدعاوي قضائية، صدور أحكام ضده، أبناء، قدرتهم على الإنجاب"، لذا وضع القانون شروط هامة لصحة عقد الزواج لضمان حقوق الأزواج والزوجات وحمايتهم من الغش والخداع والتدليس والتلاعب والتحايل.



خلال السطور التالية نرصد في سلسلة- أحوال شخصية تحت الميكروسكوب، أبرز شروط صحة عقد الزواج وفق قانون الأحوال الشخصية، ومتي يقضي ببطلانه.



-والزواج وفقاً لقانون الأحوال الشخصية هو عقد يقصد به استمتاع كل من الزوجين بالآخر على سبيل الدوام طلباً للنسل ويجب لصحته أن يتم أمام موثق.



- يترتب علي عقد الزواج عدة حقوق للمرأة ومنها مسكن الزوجية وكذلك النفقات علي الزوج وتستحق نظير حق احتباس الزوج لزوجته على ذمته، وللزوج أيضا حقوق علي زوجته نظمها قانون الأحوال الشخصية.



- فسخ عقد الزواج يعد نقضا للعقد من أصله، وسببه، أما لاستحالة استمرار العلاقة الزوجية أو عدم الكفاءة بين الزوجين، وفقا لقانون الأحوال الشخصية.

- لا يبني العقد علي الغش والتدليس وإخفاء العيوب التي تستحيل معها العشرة .

-من أهم شروط صحة العقد أن يكون طرفى العقد مسئول عن تصرفاته أى لا يعانى عيب عقلي، وأن يتم بالرضا بين الطرفين، وأن يكون قائم على المتعة فإذا استحالت المتعة يبطل العقد.



-ويتم بطلانه إذا وقع غش وتدليس من قبل أحد الطرفين، وكانت هذه الحيل من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد ويبدأ الحق القانونى لطلب الفسخ من تاريخ علمه حتى ثلاث سنوات من اكتشاف الواقعة.