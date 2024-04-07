اليوم السابع
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6 معلومات مهمة عن محمية أشتوم الجميل فى بورسعيد

الأحد، 07 أبريل 2024 06:00 ص
6 معلومات مهمة عن محمية أشتوم الجميل فى بورسعيد محمية أشتوم الجميل في محافظة بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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يقدم "اليوم السابع"، المعلومات الهامة لعدد من المناطق السياحية الموجودة في المحافظات المصرية، والتي من أهمها المحميات الطبيعية ومن بينها محمية أشتوم الجميل في محافظة بورسعيد والتي تتميز بالتالي :

1) تعتبر محمية أشتوم الجميلة وجزيرة تنيس جزءًا من بحيرة المنزلة.

2) تنتمى المحمية إدارياً إلى محافظة بورسعيد.

3) تصل المساحة الكلية للمحمية إلى 180 كيلو مترا مربعا.

4) اختيرت كمحمية وتؤثر فى تصنيف محميات الأراضى الرطبة وذلك بما فيها من مميزاتها الخضراء لا توجد فى مثيلتها من المحميات الأخرى.

5) تقع المحمية فى جهة الغرب من بورسعيد وبخط موازى للطريق الساحلى "بورسعيد - دمياط" بداية من الكيلو 6 وحتى الكيلو 13.


6) ينحرف المسار داخل البحيرة حسب الإحداثيات حتى يصل إلى الناحية الجنوبية وجزيرة تنيس من الشرق (والتى تقع على بعد 7 كيلو من بورسعيد على طريق الملاحى بورسعيد المطرية ).

 







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