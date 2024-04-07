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4 نصائح لخروجة عيد صديقة للبيئة.. أهمها لا تترك مخلفات

الأحد، 07 أبريل 2024 04:00 ص
4 نصائح لخروجة عيد صديقة للبيئة.. أهمها لا تترك مخلفات حديقة القناطر - أرشيفية
كتبت ــ منال العيسوى

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يستعد المصريين حاليا لقضاء اجازة عيد الفطر ، والبحث عن أماكن الخروجات والفسح فى العيد، والبعض الآخر يتوجه للرحلات اليومية والتى غالبا ما تكون المحميات الطبيعية قبلة هذه الرحلات، والحدائق العامة والمتنزهات، وبعض الشواطئ، وهو الأمر الذى ينجم عنه زيادة  فى حجم المخلفات التى تنتج عن الرحلة وخلالها  ومن أجل عيد صديق للبيئة، عليك أن تكون شريك فعال من اجل الحفاظ على البيئة وانت تستمتع وكوكب الأرض.

خلال هذا التقرير نضع لك بعض النصائح والحلول لعيد اخضر صديق للبيئة:

أولا: إن كنت ستسافر إلى إحدى المحميات أو الشواطئ، ابحث عن الشركات السياحية التى تضع شعار السياحة الخضراء، لأن ذلك سيوفر لك برنامج سياحى بيئى مميز، واسأل عن الفنادق والمنتجعات الصديقة للبيئة الحاصلة على العلامة الخضراء.

ثانيا، استخدم خلال السفر وسائل نقل صديقة للبيئة لتقليل الانبعاثات الكربونية، وحال ذهابك بسيارتك استخدم البطاريات القابلة للشحن.

ثالثا: حاول خلال إعداد مستلزمات الرحلة أن تبحث عن المنتجات القابلة لإعادة التدوير لتقليل المخلفات الناتجة عنك واستخدم الفوط القماش بدل المناديل الورق، وخذ معك زجاجات مياه زجاج بدل البلاستيك.

رابعا:  إذا وجدت نهاية اليوم أنه يوجد معك بعض المخلفات، حاول أن تجمعها فى كيس وتجنب إلقاؤها بالمناطق التى تزورها إن كانت الشواطئ أو محميات طبيعية، لاتترك شيئا خلفك.

 







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