100 طفل يرسمون لوحة فنية ضخمة فى قافلة السعادة قبل الفطار بالدقهلية.. فيديو

الدقهلية شريف الديب

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا، من قافلة السعادة التى تنظمها حياة كريمة التى تقام بقرية كفر الوكالة التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، وتنظمها حياة كريمة والأزهر والمجلس القومى للطفولة والأمومة ومركز علاج الإدمان، وتقام الفعاليات بقرية كفر الوكالة التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية.

وقالت علي العدوي منسق حياة كريمة بقرية كفر الوكالة، إن قافلة السعادة وهي عبارة عن سيارة جامبو نقل متنقلة تجوب المكان لتقديم توعية بشكل ترفيهي تعليمي، وتوزيع بعض الهدايا البسيطة بعد عمل مسابقات بالتعاوم مع الجهات الشريكة، و تم عمل توعية دينية، وذلك أثناء إعداد متطوعين مؤسسة حياة كريمة لموائد الإفطار ويتم عقد مائدة إفطار من المؤسسة ثم بعد ذلك يتم عقد الفقرات الثقافية والفنية مثل الإنشاد الديني والتنورة.