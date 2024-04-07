ونحن نودع رمضان.. قائمة بأنواع الطعام تمدك بالطاقة واليقظة لتقوى على العبادات

كتبت مروة محمود الياس

ونحن في العشرة الأواخر من رمضان تلك الأيام الفاضلة، وكثرة العبادات فيها ونحن نودع رمضان، يحتاج الكثير منا لتناول الأطعمة بكميات قليلة ولكنها تعطيك الكثير من الطاقة والقوة والثبات واليقظة أيضًا كي تقوى على العبادات.

وقدم موقع تايم أوف إنديا المعني بالصحة العامة مجموعة من الأطعمة المفيدة والسهلة والصحية التي تساعد على الشعور بالنشاط والحيوية وأيضًا تقليل حدة الشعور بالكسل والخمول، ورصد التقرير مجموعة من أهم هذه الأطعمة التي من بينها:

الطعام الغني بالبروتين سواء نباتي أو حيواني لأنه يحتوي على نسبة عالية من البروتين الذي يعزز من القوة العضلية والدهون الصحية التي تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول كما أنه يجعل الأعصاب في حالة أفضل فيستطيع الإنسان أن يقوى على بذل الجهد والقيام بعباداته على أكمل وجه من أهم هذه الأطعمة الأسماك والبيض والفول السوداني والدهون الصحية والدواجن، وكذلك البقوليات الصحية كالفاصوليا وغيرها التي تساعد على الشعور بالشبع والطاقة أيضًا.

الاهتمام بالأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد لتعزيز اليقظة والشعور بالنشاط والقوة والقدرة على مثل الجهد مثل البروكلي والسبانخ ويمكن أيضًا أن تتناول فيتامينات الحديد ومكملاته أثناء هذه الفترة.

شرب الكافيين ولكن بنسب متزنة مثل القهوة والشاي ويفضل عدم إضافة السكر لمكافحة التعب والشعور بالخمول.

الترطيب من خلال تناول الخضراوات الورقية المليئة بالمياه والمغذيات والفيتامينات والألياف أيضًا وتعمل على ضبط مستوى الجلوكوز في الدم.

الفاكهة الصحية مثل الموز الذي يمد بالكثير من الكربوهيدرات الصحية والبوتاسيوم الذي يعزز من الصحة والنشاط والأداء البدني الجيد.

العصائر والمشروبات الصحية التي لا تحتوي على السكريات أحد أهم العناصر الهامة في تلك الأيام الفاضلة للشعور بالترطيب التام والقدرة على بذل الجهد وتقليل حدة الخمول.