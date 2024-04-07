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وسائل إعلام إسرائيلية: أمريكا مصممة على إبرام صفقة بشأن الرهائن

الأحد، 07 أبريل 2024 09:25 م
وسائل إعلام إسرائيلية: أمريكا مصممة على إبرام صفقة بشأن الرهائن الحرب فى غزة
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن الولايات المتحدة تتحرك بجدية كبيرة وهي مصممة على إبرام صفقة بشأن الرهائن.


وأضافت الصحيفة، أن واشنطن اللاعب الرئيسي في المفاوضات ولا تريد أقل من إبرام صفقة ووقف إطلاق النار.


وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يضع مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية مقترحا على الطاولة.

بدروها قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن "نتنياهو أوفد مستشاره السياسي أوفير بليك ضمن الوفد المفاوض إلى القاهرة".

وتستضيف القاهرة، جولة مفاوضات جديدة ، لبحث سبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما تم الاتفاق عليه حتى الآن بين الوسطاء.







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