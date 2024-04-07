وزير الخارجية الروسى يزور الصين لإجراء محادثات مع نظيره الصينى الاثنين

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يتوجه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف غدا الاثنين إلى الصين في زيارة رسمية تستمر يومين، لإجراء محادثات مع نظيره الصيني وانج يي.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الأحد "من المقرر خلال الزيارة إجراء تبادل متعمق لوجهات النظر حول عدد من القضايا الراهنة والإقليمية، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية والوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".



وقال الدبلوماسيون الروس إن وزيري الخارجية سيناقشان أيضًا التعاون الثنائي، بما في ذلك "التفاعل على الساحة الدولية مع التركيز على العمل المشترك في الأمم المتحدة وبريكس ومنظمة شانغهاي للتعاون ومجموعة العشرين وأبيك وغيرها من الآليات والمنتديات المتعددة الأطراف"



وكان لافروف قد زار بكين في أكتوبر 2023، وناقش الجانبان بالتفصيل تعزيز التعاون في أوراسيا وآفاق رئاسة روسيا لمجموعة البريكس.