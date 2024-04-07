وزير الأوقاف يحقق أمنية فائز بمسابقة القرآن من ذوي الهمم بالإمامة بمسجد عمرو بن العاص

كتب لؤى على

قالت وزارة الأوقاف إنه بعد تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر، وفي استجابة سريعة لأمنية المتسابق يوسف السيد عبد المعطي السيد الفائز بالمركز الأول في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، بجائزة قدرها 400 ألف جنيه في الفرع الخامس: ذوو الهمم حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة، حقق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أمنية المتسابق في إمامة المصلين بمسجد سيدنا عمرو بن العاص بالقاهرة، حيث سيؤم المصلين في صلاة العشاء.

وحال إعلان دار الإفتاء المصرية اكتمال شهر رمضان ثلاثين يومًا سيؤمهم أيضًا في صلاة التراويح بإذن الله تعالى.