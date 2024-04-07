اليوم السابع
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وزارة الأوقاف تكشف تفاصيل حريق شب قرب مسجد السلطان أبو العلا

الأحد، 07 أبريل 2024 12:38 م
وزارة الأوقاف تكشف تفاصيل حريق شب قرب مسجد السلطان أبو العلا وزارة الاوقاف
كتب لؤى على

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أوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها إن الحريق الذي شب بالقرب من مسجد السلطان أبو العلا بالقاهرة الحريق لم يقترب من المسجد ولا أي من مرافقه.

وأكد الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، أن الحريق الذي شب بالقرب من مسجد السلطان أبو العلا بالقاهرة لم يقترب أصلًا من المسجد، ولم يصل إلى أي من مرافق مسجد السلطان أبو العلا.

وللحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة، ومنها:

- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.

- أفصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

- عدم ترك الدفايات ليلا أثناء نوم جميع القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس.

- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.

- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.

- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

- تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة مثل الدفايات التى ينجم عنها الحرائق.

- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

 







مسجد السلطان ابو العلا

مائدة افطار

وزارة الاوقاف

الاوقاف



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