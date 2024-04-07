واجهة حضارية لقنا.. تعرف على أهم المعلومات عن مشروع تطوير كورنيش النيل

قنا ـ صابر سعيد

ما زالت أعمال تطوير كورنيش النيل مستمرة على جانب امتداد نهر النيل أسفل كوبري دندرة وذلك ضمن خطة تطوير الأماكن الترفيهية للمواطنين.

يستعرض "اليوم السابع" أهم المعلومات عن مشروع تطوير كورنيش النيل بقنا:

1. مشروع تطوير كورنيش النيل بقنا يتم تنفيذه على مساحة 79 ألفا و251 مترًا، بطول 1400 متر على الشاطئ الشرقى للنيل.

2. يتضمن متنزهات وحدائق ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات وكراسى وأكشاك، ومبنى إدارى ودورات مياه عامة، بالإضافة إلى مراسى للسفن والمراكب الشراعية واللانشات.

3. تم الانتهاء من تنفيذ المشروع بنسبة بلغت 48.5% ، كما تم الانتهاء من تنفيذ خط الطرد بنسبه بلغت 100%.

4. الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية التحتية ( خط الانحدار الرئيسي) بنسبة 95% ،ونسبة تنفيذ المبني الإداري 34% ،وبلغت نسبة تنفيذ دورات المياه العامة 75 %، وبلغت نسبة تنفيذ الأكشاك الخرسانية 70%، وبلغت نسبة تنفيذ مبني الكافتيريا 77 %، وبلغت نسبة تنفيذ مبني المطاعم 77 %، وبلغت نسبة تنفيذ أعمال حماية النيل لإجمالي 92 خازوق 80 %.

5. يأتي استمرارا لجهود المحافظة في خلق متنفس ترفيهى للمواطنين بطراز عصري وتهيئة مناطق للنزهة تتوافر بها كافة وسائل الترفيه والراحة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية نحو التوسع في إنشاء المناطق الترفيهية التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين.