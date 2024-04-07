هيئة الدواء: نستهدف جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الطبية المتداولة

كتب ـ وليد عبد السلام

قالت هيئة الدواء المصرية إن العالم يحتفل كل عام في السابع من أبريل باليوم العالمي للصحة، وهو اليوم الذي يوافق ذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية.

وأكدت هيئة الدواء المصرية حرصها الدائم على تحقيق أهداف تعزيز الصحة العامة، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الطبية المتداولة بسوق الدواء المصري، والعمل على تعزيز برامج التوعية والتثقيف الدوائي، وتطوير جودة الحياة من خلال تشجيع المواطن على ممارسة عادات دوائية آمنة تحقق له الاستفادة المثلى من الدواء.​​

وكانت هيئة الدواء أكدت سعيها الدائم نحو توفير الدواء المصرى فى الصيدليات متميزا بأعلى جودة وكفاءة ومأمونية على المريض مشيرة إلى أن الهيئة تعمل على توطين الصناعة وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأدوية.

وقال الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية، إن ما يشهده القطاع الصحى المصرى من توسع وتطوير، يشير إلى أن مصر تمضى قدما فى الاتجاه الصحيح نحو نمو الخدمات الصحية والارتقاء بها وفق معدلات طموحة.

وأوضح رئيس هيئة الدواء المصرية الهيئة لها استراتيجية هامة فى ملف ترشيد استخدام المضادات الحيوية والمحافظة على فعاليتها لمواجهة التهديدات المتزايدة للصحة العامة، ومقاومة مسببات الأمراض وتفاقمها.