اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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نائب رئيس الوزراء البريطانى يدعو لمحاسبة إسرائيل على ما ارتكبته فى غزة

الأحد، 07 أبريل 2024 02:58 م
نائب رئيس الوزراء البريطانى يدعو لمحاسبة إسرائيل على ما ارتكبته فى غزة نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن
أ ش أ

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قال نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن إن بلاده لن تمنح إسرائيل على تفويض مطلق، كونها ارتكبت أخطاء كبيرة في قطاع غزة ويجب محاسبتها.


جاء ذلك في تصريحات نائب رئيس الوزراء البريطاني اليوم الأحد في ذكرى مرور 6 أشهر على هجمات 7 أكتوبر التي شنتها حماس على إسرائيل والتي أدت للهجوم على غزة، بعد أن حذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون من أن دعم بريطانيا لإسرائيل ليس غير مشروط.


وأضاف نائب رئيس الوزراء - في تقرير نشرته صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية - "بالطبع، ارتكبت إسرائيل أخطاء، وارتكبت أخطاء كبيرة، ويجب أن نحاسبهم على ذلك، لكننا نحاسبهم على مستوى عالٍ للغاية".


وتابع "أن إسرائيل قادرة بشكل شرعي على تلقي صادرات الأسلحة منا ونصيحتنا لم تتغير بشأن ذلك..بالطبع، لدينا مخاوف بشأن الطريقة التي تتصرف بها إسرائيل".


وفي السياق، كثف حزب العمال المعارض ضغوطه على كاميرون؛ للرد على أسئلة النواب في مجلس العموم حول شرعية استمرار مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل.


ويبدو أن موقف الحكومة البريطانية تجاه إسرائيل أصبح أكثر تشددا بعد غارة عسكرية إسرائيلية على قافلة إنسانية في القطاع أسفرت عن مقتل سبعة عمال إغاثة من بينهم ثلاثة بريطانيين في وقت سابق من هذا الأسبوع، وقال الجيش الإسرائيلي "إن جنوده ارتكبوا خطأ فادحًا، وانتهكوا إجراءات العمل، وإنه أقال ضابطين كبيرين".


وقال وزير الخارجية البريطاني - في مقال لصحيفة صنداي تايمز - إنه ليس هناك شك في أين يقع اللوم على القتل "المأساوي الذي كان يمكن تجنبه لعمال الإغاثة في المطبخ المركزي العالمي..مشددًا على أهمية الالتزام بالقانون الدولي، وحذر إسرائيل: "يجب ألا يحدث هذا مرة أخرى أبدًا".


ومع ذلك، لم تصل المملكة المتحدة إلى حد الإشارة إلى أنها ستقيد أو تعلق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.







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