مكتبة مصر العامة تختتم الصالون الثقافي لشهر رمضان بليلة لمركز دندرة الثقافى

الأقصر – أحمد مرعى

اختتمت مكتبة مصر العامة في منطقة الكرنك شمال الأقصر، فعاليات الصالون الثقافى لشهر رمضان الكريم وذلك بحضور جماهيرى كبير، عبر تنظيم ليلة متميزة لمركز دندرة الثقافى فى إطار التعاون المشترك لخدمة العملية الثقافية بمجتمع الأقصر، وبحضور قيادات المجتمع المحلى الشعبية والتنفيذية والجامعية والتعليمية والدينية والمجتمع المدنى والجمعيات والمؤسسات، والقيادات المجتمعية والأدبية والعلمية وأصدقاء المكتبة.

وبدأ الصالون الثقافى داخل مكتبة مصر العامة بالكرنك، بالسلام الجمهورى ثم آيات من القرآن الكريم، وكلمة ترحيب المكتبة وكلمة مركز دندرة الثقافى وكلمة محمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، ثم تم تنظيم فعاليات الجلسة الحوارية بعنوان "القيم الأخلاقية ضرورة حياتية وحاجة دينية"، وتلاها فقرة المديح وفى نهاية البرنامج تم تكريم الشركاء والجهات المتعاونة والمتطوعين الكوريين، بجانب توزيع الهدايا على الأسر المشاركة المتفاعلة وإلتقاط الصور التذكارية.

وعلى هامش الصالون الرمضاني الثقافي بالمكتبة، أقيمت فعاليات معرض الحرف التراثية اليدوية للمرأة المعيلة بالتعاون مع مؤسسة الضحى والمنار، حيث أقامت هيئة الرعاية الصحية برنامج الكشف المجانى لأمراض الضغط والسكر لجميع الحضور وبذلك يختتم الصالون الثقافى لشهر رمضان الكريم، حيث تم تنظيم الليلة الرمضانية الثقافية بإشراف قيادات مركز دندرة الثقافى داخل مكتبة مصر العامة، برعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والسفير عبد الرؤوف الريدى رئيس مجلس إدارة صندوق مكتبات مصر العامة، والسفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، وإشراف الدكتور أحمد أمان منسق مكتبات مصر العامة، ومحمد حسانى مدير المكتبة.

وكانت قد شهدت ساحة أبو الحجاج الأقصرى بوسط مدينة الأقصر، ختام فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، المقدمة ضمن البرنامج المركزي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بالمحافظات احتفالا بشهر رمضان، في إطار برامج وزارة الثقافة، وذلك بعد عشر ليال حافلة لاقت إقبالاً وتفاعلاً كبيراً من الجمهور.



الصالون الثقافي لشهر رمضان بليلة لمركز دندرة الثقافي فى الأقصر



جانب من فعاليات الصالون الرمضانى بالمكتبة



ختام الصالون الثقافي لشهر رمضان بليلة لمركز دندرة الثقافي بالأقصر



كلمة وكيل وزارة التضامن الإجتماعى خلال فعاليات الصالون الرمضانى