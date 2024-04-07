معبد مونتو بالمدامود.. اكتشفه العالم الفرنسي فرناند بيسون عام 1925.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نرصد لكم خلال شهر رمضان المبارك، سلسلة معابد ومقابر تاريخية حول مصر، فى خدمة للقراء لمعرفة تاريخ الأجداد وتفاصيل وقصة كل معبد من المعابد العظيمة التي بناها ملوك الأسر المصرية القديمة، وأصبحت مزارات أثرية عالمية يزورها السياح القادمين من مختلف دول العالم للاستمتاع بتلك القصص الشيقة من داخل المعابد.

وتأتى الحلقة الـ28 من حلقات المعابد والمقابر التاريخية فى مصر، فى محافظة الأقصر في معبد مونتو فى المدامود شمال المحافظة، الذى يبتعد عن مدينة الأقصر حوالى 5 كيلومترات، حيث يعد معبد الملك مونتو بمنطقة المدامود واحد من معبدين بالمحافظة يحملان نفس الاسم مخصصان لعبادة إله الحرب الملك مونتو، حيث تم كشف ذلك المعبد الفريد من نوعه خلال حفائر عالم الآثار الفرنسي فرناند بيسون دى لا روك فى 1925 واستمر العمل فى اكتشاف كافة تفاصيل المعبد عدة سنوات.

ومن جانبه كشف الخبير الأثرى الطيب غريب، أن المعبد يضم المعبد برج وفناء كبير وهيكل يعود لفترة بطليموس الثامن، ويعد تحفة فنية مميزة تعاقب على بنائه عدد من الملوك على مر العصور السابقة من الفراعنة والبطالمة والرومان، ويوجد فى واجهته صرح بناه الإمبراطور الرومانى بتريوس، وقد بنيت بالأحجار القديمة للمعبد حيث وجد بها أحجار قديمة منقوش عليها أسماء كل من "سنوسرت الأول" و"رمسيس الثاني"، كما توجد داخله 4 صالات فى الجهتين الشمالية والجنوبية بناها الإمبراطور "أنتيوس بيوس" ثم ما يسمى "القبقة" والتى أنشأها "بطليموس السادس"، كما توجد داخل صالة بالمعبد تمثالين ليسا كاملين لـ"الملك سنوسرت الثانى" و"سنوسرت الثالث"، ومشاهد للملك "بطليموس السادس" وهو يتعبد للإله "حابى" إله النيل.

ويضيف الطيب غريب لـ"اليوم السابع"، أنه يوجد على الأعمدة الخاصة بالمعبد نقوشات ورسومات على شكل "زهرة اللوتس" منها المغلق والمفتوح على الصالات المختلفة، كما توجد أيضاً بوابة بناها الملك "أمنمحتب الثانى" والموجودة داخل المعبد البطلمى، ومعبد مونتو فى المدامود وتمثاله كان يعيشان على أعطية العيد وطعام العيد والقرابين، وتدل أعمال الحفائر التى قام بها الفرنسيون بتلك المنطقة عن وجود معبد أسسه الملك "سيتى الأول" وأكمله بعده ابنه "رمسيس الثانى"، والذى طمس مع الزمن ولم يتبق منه إلا آثار صغيرة تؤكد تلك المدلولات.



المعبد مرت عليه عصور الفراعنة والبطالمة والرومان



بقايا معبد مونتو فى منطقة المدامود



جانب من منطقة معبد مونتو بالمدامود