مسجد سرمد البيه أسسه أحد الأعيان فى عهد الخديو إسماعيل بمنيا القمح.. صور

الشرقية – إيمان مهنى

يعد مسجد سرمد البيه، من المساجد التي لها طابع روحاني في شهر رمضان، ويقبل عليها المواطنون خلال الشهر الكريم، كما تقام فيه كل الاحتفالات الدينية، فهو واحد من أقدم مساجد المدينة يعود تاريخ تأسيسه لسنة 1295 هجريا تقربيا 1872 ميلاد.

ويقول الدكتور ناصر علي عثمان مدير شئون مناطق الآثار الإسلامية والقبطية بالشرقية، إن مدينة منيا القمح من المدن القديمة بالمحافظة، مصطفي بيك سرمد البيه هو أحد أعيان المدينة في العهد العثماني، وأسس لمسجد و فيلا، هو من أقدم مساجد المدينة ذات الطراز المعماري حيث أسس في 1872 ميلادي بعهد الخديوي إسماعيل، لافتا أن المسجد القديم هدم، وتم إعادة بنائه في بداية الألفينيات مع الحفاظ علي الثرات المعمارى.

وعن الطراز المعماري أوضح أنه مكون من 5 أيونات، 4 صفوف من الأعمدة، وشخشخة في صحن المسجد، وفتحات في الجدران لتهوية وتخفيف الأحمال، ومئذنة عالية طولها يزيد عن 30 مترا مكونة من 4 طيات " الأول مربع، الثاني جوسك، الثالث و الرابع مثمن الشكل " ثم القمة هلال كبير، مزود بمكبرات الصوت، و الذي يجعل صوت يعم المدينة ويخلق حالة روحانية في المدينة أثناء التراويح.

كما يوجد 3 نقوش أثرية ترجع لتأسيس المسجد ومدون عليها اسم الصانع محمد قاسم، الأول نقش بيضاوي علي الجهة الشمالية الشرقية علي سور المسجد، والثاني في الجهة المماثلة وهو نقش مستطيل، والثالث علي جدار القبلة.



مسجد-سرمد-البيه-أسسه-أحد-الأعيان-بالشرقية-(1)



مسجد-سرمد-البيه-أسسه-أحد-الأعيان-بالشرقية-(2)



مسجد-سرمد-البيه-أسسه-أحد-الأعيان-بالشرقية-(3)



مسجد-سرمد-البيه-أسسه-أحد-الأعيان-بالشرقية-(4)



مسجد-سرمد-البيه-أسسه-أحد-الأعيان-بالشرقية-(5)



مسجد-سرمد-البيه-أسسه-أحد-الأعيان-بالشرقية-(6)



مسجد-سرمد-البيه-أسسه-أحد-الأعيان-بالشرقية-(7)



مسجد-سرمد-البيه-أسسه-أحد-الأعيان-بالشرقية-(8)



مسجد-سرمد-البيه-أسسه-أحد-الأعيان-بالشرقية-(9)



مسجد-سرمد-البيه-أسسه-أحد-الأعيان-بالشرقية-(10)



مسجد-سرمد-البيه-أسسه-أحد-الأعيان-بالشرقية-(11)



مسجد-سرمد-البيه-أسسه-أحد-الأعيان-بالشرقية-(12)



مسجد-سرمد-البيه-أسسه-أحد-الأعيان-بالشرقية-(13)