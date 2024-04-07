مرسوم أميري كويتي بدعوة مجلس الأمة للانعقاد في 17 أبريل الجاري

أ ش أ

أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم /الأحد/، مرسوما أميريا بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي (18)، في يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024.



وجاء نص المرسوم، أن بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة الكويتي، وعلى إعلان نتائج الانتخابات العامة في جميع الدوائر الانتخابية التي جرت يوم الخميس، الماضي، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بأن يدعى مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر صباح يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة".