محافظ كفرالشيخ: توزيع 1000 شنطة رمضان على الأسر الأولى بالرعاية بالمراكز

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، عن توزيع 1000 شنطة رمضان "مواد غذائية"، على الأسر الأولى بالرعاية في مراكز بيلا والحامول وبلطيم، تسلمتها مديرية التضامن الإجتماعي من مديرية الأوقاف، ضمن جهود الدولة للتخفيف عن كاهل الأسر الأولي بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك، وتحقيق التكافل الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

أكد محافظ كفرالشيخ، على حرص الدولة على تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، معربًا عن شكره وتقديره لوزارة الأوقاف على دعمها المتواصل للمحافظة في مختلف المجالات، خاصة في مجال التكافل الإجتماعي، مؤكدًا على حرص المحافظة على توفير كافة سبل الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

جاء ذلك بحضور شريف هيكل مدير إدارة الشئون الإدارية، والشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، وآلاء خفاجي، مدير الطفولة والأمومة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وفى سياق أخر.. نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، فعاليات الدورات التدريبية في مجال "الدفاع المدني" ضمن خطة الوزارة لدعم فرق الجوالة والجوالات بمراكز شباب دمرو ، منشأةعباس ، كفر تيدا ،العباسية ، المثلث ، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للحماية المدنية بكفرالشيخ، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أوضح محافظ كفر الشيخ ، أن هدف الدورة التدريبية هي ضمان فعالية وجاهزية المتطوعين من أعضاء فرق الجوالة والجوالات وحصولهم على الإعداد والتجهيز والتنظيم المناسب حتى يكونوا مساندين فاعلين للدفاع المدني والحماية المدنية في الظروف الحالات الطارئة، وفي حدوث الأزمات والكوارث، لذا فقد وجب تدريبهم على أعمال الدفاع المدني على يد المتخصصين في المجال.

ومن جانبه أوضح الدكتور عزت محروس ،وكيل وزاره الشباب والرياضه بكفر الشيخ أن الدورة التدريبية تناولت المهام الواجب تدريب الشباب عليها "أعضاء فرق الجوالة والجوالات" في مجال الدفاع المدني استعدادا لمواجهة الأزمات والكوارث، وهي إخماد الحرائق البسيطة، وحصر الحرائق الكبيرة ومكافحتها، حتى حضور الدفاع المدني، وكيفية التعامل واستخدام وسائل الإطفاء مثل طفايات الحريق وبطاطين الحريق وخراطيم المياه.

كما تناولت الندوة كيفية إرشاد سيارات الإطفاء في موقع الحريق والمساعدة في عمليات الإطفاء،إجراء الإسعافات الأولية للمصابين،إنقاذ وإخلاء المصابين وإزالة الأنقاض، والمشاركة في عمليات الإخلاء والإيواء والإغاثة، المشاركة في إعداد وتجهيز معسكرات الإيواء العاجل للمتضررين

جاء تنفيذ الدورات التدريبية بشباب كفر الشيخ ،بإشراف مصطفى غريب وكيل المديريه للشباب ،والعقيد أحمد نعيم مدير الاداره العامه للحمايه المدنيه بكفر الشيخ ،وصبحي عبد العزيز مدير إدارة الشباب ومتابعة تنفيذية عبد الفتاح الوكيل ،المنسق الكشفي بالمديرية